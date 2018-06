La mostra Miniartextil apre ai più piccoli con laboratori di arte tessile

Domenica 10 giugno, in occasione della mostra “Miniartextil – Bordeline”, ospitata presso il Museo del Tessile di Busto Arsizio (via Volta 6), il Servizio di Didattica Museale propone un’attività a tema dedicata alle famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni. L’attività sarà calibrata sull’età dei partecipanti e articolata su turni:

I turno: ore 15.30, bambini 5 – 8 anni

MINI- ARTISTI! – Fili che si intrecciano e creano forme e strani oggetti, stoffe che diventano quadri e labirinti… immergiamoci in un mondo di stoffa e poi proviamo anche noi!

Ispirandoci alle opere esposte in mostra, realizziamo una nostra opera d’arte dando una nuova vita a stoffe, fili e nastri…

NB: Ogni bambino potrà portare al museo un suo oggetto da reinventare durante il laboratorio

II turno: ore 17.00, ragazzi 9 – 12 anni

THREAD-DRIP PAINTING – Utilizzando gli stessi materiali dell’artista Katharina Lehmann, sperimentiamo la tecnica dell’artista e con fili e colore creiamo opere dagli intrecci straordinari!

La partecipazione è gratuita.

La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a: didattica.prenotazioni@comune.bustoarsizio.va.it entro il 07.06.2018, indicando nome ed età dei bambini partecipanti. Verrà inviata conferma di iscrizione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si ricorda che i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto per l’intera durata dell’attività.

E INOLTRE…

Si ricorda che una guida dei Servizi Educativi Museali sarà a disposizione del pubblico adulto per effettuare visite guidate gratuite nei giorni di sabato e domenica, secondo i seguenti orari di inizio visita: ore 15.15, 16.30 e 17.45.

E’ possibile inoltre effettuare visite guidate su richiesta per classi e gruppi con almeno 5 partecipanti. Per prenotare una visita guidata, inviare una mail all’indirizzo didattica@comune.bustoarsizio.va.it

