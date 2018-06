La nobile arte del pugilato raccontata a Villa Cesarina

La nobile arte del pugilato sbarca il 10 giugno, dalle ore 15:00, a Villa Cesarina, in via Comolli 5 in Valganna (Varese). È programmato un evento promozionale, di natura storica sulla Noble Art. Si ripercorrerà la storia del pugilato sino ai giorni nostri, con dibattiti, interviste, video, esibizioni con costumi storici, servizi fotografici e altro ancora. Gli ospiti d’eccellenza saranno Mario Loreni, che ripercorrerà la sua carriera da pugile, maestro, manager e organizzatore in tempi recenti, con una panoramica del team, e dei suoi, successi in Italia e all’Estero.

Un intervento sarà speso anche, da Francesca Monteleone, compagna di vita e sul lavoro, del Loreni, unica rappresentate in rosa nel settore. Un intervento rappresentativo sarà quello di Giuliano Orlando, rinomato giornalista della Gazzetta dello Sport,e blogger su “Second Out “ e “Data Sport” scrittore e autore del libro su “Rocky Marciano” grande pugile degno e rappresentativo della Noble Art. L’autore illustrerà con un video e racconterà la carriera del grande pugile italo-americano.

Un altro intervento di rilievo sarà dell’ ex-pugile “Campione d’Italia dilettanti pesi Welter” e attuale Presidente del Comitato Lombardo, Massimo Bugata, in quale darà il suo contributo da tecnico, ripercorrendo le regole degli anni 20/30 fino alle differenziazioni dei sistemi ordinari e attuali. Un altro personaggio, prenderà la parola, come attore, Dario Morello detto “Spartan” col quale si parlerà di emozioni, sacrifici, rinunzie e obbiettivi futuri nel pugilato. Infine non mancherà l’intervento del “Duca di Valganna” Giuseppe Vigi, che ospita l’evento nella sua villa storica, da grande appassionato di Boxe e grande cultore della Nobile Arte.