La pedalata serale di Biumo compie 30 anni

Sabato 23 giugno 30esima edizione della Pedalata notturna di Biumo Inferiore organizzata dall’Associazione Green Event.

Il programma prevede alle 19 il ritrovo in piazza Madonnina in Prato con il concerto bandistico della “Filarmonica Indunese”. Alle 20 partenza della pedalata e alle 21.00 l’arrivo in piazza XXVI Maggio.

Il costo d’iscrizione alla manifestazione è di 6 euro, e il ricavato sara’ utilizzato per l’acquisto di una carrozzina per disabili destinata al progetto “scarpette nel cuore“, appositamente studiata per la danza in carrozzina, con supporti anti ribaltamento.

Per chi non ha la bicicletta, niente paura: saranno disposte alla partenza una trentina di OFO, che potranno essere utilizzate per la manifestazione al costo usuale del mezzo, 50 centesimi all’ora.

A fine pedalata, animazione per bambini e alle 22.30 gran finale con lancio dei palloncini luminosi.