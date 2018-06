La piccola “summer league” varesina in memoria di Paul

Paolo “Paul” Talamoni non è certo stato dimenticato dal mondo varesino dei canestri. Il giovane giocatore, scomparso nel febbraio 2017 a causa di un tumore, ha lasciato uno splendido ricordo di sé tra amici, compagni di squadra, dirigenti e allenatori.

E molte delle persone che gli hanno voluto bene saranno di nuovo al Campus di via Pirandello per il secondo torneo a lui dedicato, nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 giugno. L’evento ha trovato sostegno anche da parte dell’Amministrazione comunale, e per questo è stato presentato stamattina – lunedì 4 – a Palazzo Estense. Giocare a pallacanestro è il modo migliore per onorare la memoria di “Paul”: ne sono convinti gli organizzatori del torneo – Andrea Tavian, Max Frontini, Paolo Remonti, Raimondo Diamante e Roberto Conti – accolti oggi in comune dall’assessore allo sport Dino De Simone.

Sui playground del Campus si affronteranno otto squadre – il torneo si disputa “5 contro 5” – suddivise in due giorni: le prime due di ogni raggruppamento daranno vita alle semifinali incrociate e quindi alle finali per il titolo che si disputerà sul campo centrale, dedicato proprio a Paul dallo scorso 2 luglio. Accanto alle partite però non mancheranno il banco gastronomico e la gara del tiro da 3 punti che mette in palio un premio speciale: la maglia della Openjobmetis indossata da Stan Okoye, messa a disposizione dalla Pallacanestro Varese che fin dall’anno scorso è attenta alle iniziative in memoria di Paolo.

La presentazione a Palazzo Estense

L’iniziativa avrà anche quest’anno risvolti benefici: parte del ricavato andrà infatti a favore della Fondazione Ascoli, parte invece al rifacimento dei campetti del Campus in accordo con il Comune.

«Abbiamo voluto organizzare questa iniziativa per ricordare Paolo e per promuovere lo sport che più amava e i luoghi che più frequentava, ovvero i campetti di basket – ha spiegato Andrea Tavian, allenatore ma anche amico personale di “Paul” – Per questo il ricavato della manifestazione verrà suddiviso tra la Fondazione Ascoli e il miglioramento dei campetti nei rioni cittadini».

«Vorremmo ricordare Paul ogni anno con questa manifestazione – gli fa eco Paolo Remonti, volto notissimo delle minors di Lombardia e Piemonte – e vorremmo che il torneo diventi sempre più grande e coinvolga un numero sempre maggiore di persone. L’idea (intrigante ndr) è quella di farlo diventare una vera e propria “summer league” varesina con lo stesso spirito di oggi: tutti in campo per giocare, divertirsi e trascorrere momenti in compagnia».