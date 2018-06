La piscina di Saronno si prepara all’estate con tante novità

“E’ una proposta di qualità e decisamente accessibile che darà la possibilità ai saronnesi, dai giovani alle famiglie, di vivere quotidianamente l’impianto di via Miola. Una soluzione per la quale è doveroso un plauso a tutto il personale della Saronno Servizi a partire dal presidente Alberto Carciani”.

Galleria fotografica Saronno Servizi piscina 4 di 7

Sono le parole del vicesindaco Pier Angela Vanzulli che stamattina ha partecipato alla presentazione della stagione estiva della piscina comunale.

Ci sono innanzitutto diverse novità a partire dagli acquascivoli per i bimbi fino al metro e quaranta: “Con questo investimento abbiamo completato l’area gioco, completamente a norma in in sicurezza, affiancando alla piscinetta per i piccoli anche una proposta per i più grandi”.

Aumentato il numero dei lettini dell’area relax e potenziato il bar in cui è stata studiata anche una formula ad hoc con pranzo e piscina.

In termini di soluzioni su misura la Saronno Servizi propone una serie di pacchetti: “Promo-Family” con l’ingresso all’impianto a costo ridotto per i nuclei familiari con omaggio delle sdraio nei giorni feriali, “Pacchetto Fitness 10” che fornisce la possibilità di acquistare un programma di dieci ingressi per tutte le attività di acquafitness da utilizzare a consumo, “Ingresso festivo omaggio” che offre ai bambini iscritti al campus l’ingresso alla piscina all’aperto anche durante il sabato (o la domenica a discrezione) per tutti i weekend dell’estate 2018

L’impianto sarà aperto tutti i giorni fino al 9 settembre: “In modo da offrire a tutti i saronnesi la possibilità di vivere l’impianto a costi contenuti”.