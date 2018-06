La polizia ha arrestato il rapinatore della boutique Gucci

Gli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con la Squadra Volante, hanno arrestato il presunto rapinatore che il 23 maggio scorso rapinò la boutique Gucci in via del Cairo a Varese. La polizia è arrivata sulle sue tracce dopo un’intensa attività di indagine. Si tratta di un ragazzo italiano G.G. di 25 anni s.f.d., con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, tra i quali diverse rapine.

Nei giorni precedenti il fermo, il giovane per sfuggire alla cattura, aveva trovato rifugio presso un affittacamere a pochi metri da uno dei valichi di confine con la Svizzera. Convalidato il fermo, su richiesta del pubblico ministero, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.