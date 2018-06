La primaria di Buguggiate è “green”

La scuola Primaria di Buguggiate ha ottenuto la certificazione di Green School per l’anno scolastico 2017/2018. Ha accompagnato le insegnanti a ritirare il riconoscimento il dirigente Gian Paolo Residori e in rappresentanza del Comune di Buguggiate il consigliere all’ecologia Stefania Novazzi.

«Siamo molto soddisfatti per questo risultato che rappresenta per noi il riconoscimento di un buon inizio – commenta Chiara Verri, la coordinatrice della primaria di Buguggiate. Non siamo riusciti a fare tutto quello che avevamo in mente di fare, ma senza dubbio questa certificazione sarà da stimolo per procedere sulla strada delle buone pratiche e concorrere, per l’anno che verrà, al mantenimento della certificazione con miglioramento della classe di appartenenza.

Le future intenzioni si sviluppano nel pilastro della mobilità sostenibile con il Pedibus, che speriamo di portare davvero tra i bambini, in quello della biodiversità con il frutteto che “nascerà” nell’autunno 2018 e in quello dello spreco alimentare su cui le insegnanti vogliono lavorare. Abbiamo trovato molto interessante il confronto con tutte le scuole che hanno ottenuto la certificazione poiché abbiamo scoperto molte realtà green davvero virtuose da cui poter prendere esempio».

Ecco l’elenco di tutte le scuole della provincia di Varese che hanno ricevuto la “certificazione green” Elenco Green School 2017_2018