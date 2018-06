Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del segretario cittadino del Pd a Varese, Luca Paris, che fa un appello al centrosinistra dopo la nascita del Governo Conte

La rigenerazione del centrosinistra ripartirà da… Salvini.

In questi giorni, infatti, tutto é diventato molto più chiaro nel panorama politico italiano: nero o bianco, senza sfumature. Da una parte c’é la Lega di Salvini e la sua politica di destra, fatta di chiusura, dazi, restrizione di diritti e respingimenti.

Dall’altra c’é il resto del mondo, che in Italia é rappresentato dal PD insieme a tutti quelli che nel nostro Paese hanno a cuore la democrazia reale (non solo formale) e i suoi valori.

Il Governo Conte non durerà, troppe le contraddizioni nei programmi delle due formazioni politiche che lo sostengono. Salvini lo sa, ed é anche per questo che sino ad ora non ha mai smesso di fare campagna elettorale, trascurando l’attività propria del suo ministero.

Costruire subito l’alternativa a questa destra: ecco l’imperativo categorico che deve guidare l’azione del Partito Democratico in questa fase, guardando alle prossime sfide elettorali, che saranno molto più vicine di quanto si possa immaginare.

Luca Paris, Segretario PD Città di Varese