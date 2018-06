La Robur Saronno si arrende all’imbattibile Vigevano

Niente da fare per la Imo Saronno nella finale promozione del campionato di basket di C Gold. Gli “Amaretti” cedono il passo in due partite all’imbattibile Vigevano di coach Paolo Piazza, grande ex della sfida al pari di Daniele Benzoni.

La formazione pavese ha messo ieri sera – mercoledì 6 – il punto esclamativo finale a una stagione irripetibile, 38 vittorie in altrettante partite: poco da fare sul parquet di casa per Saronno che ha perso 69-94 restando sempre sotto nel punteggio.

La squadra di coach Bianchi, che in Gara1 aveva ampiamente tenuto testa alla ForEnergy (74-69 al PalaBasletta), può consolarsi ripensando alla propria grande stagione: la Imo è stata infatti l’ultima ad arrendersi allo strapotere vigevanese.

Nella seconda e ultima partita di finale i migliori biancoazzurri sono stati Gurioli e Degrada (15 punti ciascuno) ma l’impatto di Ferri (21) e compagni (sei in doppia cifra) è stato devastante.