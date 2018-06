La sagra delle Ciliegie “trasloca” in via Sacco

E’ una piccola rivoluzione varesina: la Sagra delle Ciliegie, per trent’anni organizzata in via Dandolo, trasloca.

La destinazione per la sua 31esima edizione è molto più centrale: si terrà infatti in via Sacco e in via Robbioni, e sarà arricchita da musica, eventi e iniziative, grazie alla collaborazione tra Confcommercio Ascom Varese, Fiva, comitato negozianti via Sacco e WG Art – Substrato.

L’appuntamento è per domenica 10 giugno: nelle due vie, che saranno tutto il giorno pedonali, ci saranno 35 banchi di cui 6, di grandissime dimensioni, di ciliegie. Gli altri saranno alimentari (altri 10) e misti o non alimentari.

In più, davanti all’entrata del Comune, proprio di fronte all’inizio di via Robbioni, verrà creata una “piazza” dove sarà allestito lo spazio musicale: per tutto il giorno musica dal vivo jazz e Rock.

«Il formato sarà un po’ diverso dalla solita festa delle Ciliegie – ha sottolineato l’assessore Ivana Perusin – una parte classica, e poi una di intrattenimento: inoltre, via Robbioni sarà animata nella giornata facendone una versione nuova della festa delle ciliegie. Quest’area è molto viva, spostarla qui ci è sembrata una buona occasione per dare un’aria nuova, di freschezza».

IL WEEKEND A VARESE