La salute vien mangiando…

Questa settimana vi raccontiamo del PCC di Varese, che in collaborazione con la Dottoressa Francesca Cherubino, ha organizzato due appuntamenti gratuiti di educazione alimentare, uno rivolto agli adulti e uno ai bambini.

Due incontri importanti che il PCC ha voluto promuovere attraverso il web per diffondere il suo messaggio e invitare più persone possibili, con lo scopo di creare poi un percordo di incontri di prevenzione ed educazione al vivere bene.

Attraverso la notizia sponsorizzata, ha raccontato il progetto e in sole 24 ore l’articolo è stato letto da oltre 2.300 persone e condiviso 30 volte su Facebook. A rafforzare la comunicazione, il post Facebook sponsorizzato ha raggiunto oltre 11.500 persone.

Comunicare le proprie iniziative attraverso uno strumento come Varesenews, ha l’obiettivo di diffonderne il contenuto in maniera esponenziale, facendogli così acquisire un’enorme popolarità in un lasso di tempo ridotto.