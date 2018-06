La Schiranna si prepara alla carica dei Mille

In queste settimane la città di Varese, e il suo lido alla Schiranna, sono ancora una volta il cuore pulsante del canottaggio italiano. In questi giorni le strutture nostrane stanno infatti ospitando un importante raduno della Nazionale maggiore, il cosiddetto “Gruppo Olimpico” forte di 49 atleti di cui cinque provenienti dalla nostra provincia.

Ma tra dieci giorni il bacino varesino ospiterà ben mille atleti provenienti da tutto lo Stivale, per partecipare ai Campionati Italiani Assoluti 2018, la massima rassegna tricolore dedicata a tutte le categorie del remo a sedile scorrevole, Senior, Pesi Leggeri, Junior e ParaRowing.

Un appuntamento atteso e importante anche in chiave azzurra: ai barchini di partenza ci saranno infatti tutti i grandi nomi della nazionale (questa volta però con i body delle proprie società di appartenenza) e tanti altri atleti che aspirano a rappresentare l’Italia nelle diverse manifestazioni internazionali del remo.

Un centinaio le società attese alla Schiranna con un totale, appunto, di circa mille atleti e 400 imbarcazioni. Numeri “pesanti” che animeranno l’area del Parco Zanzi. L’organizzazione, in capo alla Canottieri Varese (oltre 100 i volontari impegnati), ha previsto la trasformazione del parco in area pedonale in modo da poter ospitare una sorta di paddock con gli spazi necessari alle società, alle imbarcazioni e agli espositori.

Il campo di regata, allestito in via definitiva nei giorni scorsi, è come detto ora a disposizione della nazionale che lo sta testando quotidianamente, per preparare al meglio la trasferta di Linz (22-24 giugno), sede della prima prova di Coppa del Mondo. Da sabato 9 giugno inizieranno i lavoro di montaggio delle tribune e di altre strutture.

Alla Schiranna i primi arrivi di club e atleti è previsto per giovedì 14. Venerdì si completeranno gli arrivi e ci sarà spazio per l’apertura del campo di regata e per gli allenamenti ufficiali. Sabato 16 dalle 9 le regate, a partire dalle qualificazioni. Finalissime per gli “scudetti” domenica 17 giugno.