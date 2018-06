“La scienza dell’amore”, incontro pubblico con il prof. Maurizio Bossi

Telefono Amico, centro di Busto Arsizio, organizza un incontro aperto a tutti con il prof. Maurizio Bossi che avvalendosi della sua notorietà e della inestimabile professionalità in ambito comunicativo, tratterà un argomento di grande profondità “La scienza dell’amore”. L’evento si terrà il 7 giugno prossimo al teatro di Sant’Anna alle 21.

La comunicazione come momento di incontro tra persone è fondamentalmente la missione principale del servizio di ascolto dell’Associazione. La capacità di creare con le persone relazioni autentiche e di qualità basate sull’empatia, sulla spontaneità e complicità nell’esprimere i propri sentimenti anche intimi e segreti, rappresenta per i volontari di Telefono Amico, un obiettivo costante di ricerca e di approfondimento; sempre pronti alla scoperta di nuove possibili sinergie che possano favorire il dialogo e il confronto in una relazione d’aiuto

“Comunicare l’amore è anche una scienza” sarà quindi sicuramente un’importante opportunità di confronto su un tema di grande coinvolgimento personale, rivolta a quanti vorranno partecipare e con la possibilità di interagire direttamente con il relatore, in forma strettamente personale e anonima, attraverso SMS.

Si ringrazia calorosamente il Prof.Maurizio Bossi per la preziosa disponibilità che ci ha dimostrato e offerto nel proporre alla cittadinanza un messaggio di cosi grande interesse e attualità, fedele alla natura della nostra associazione, aiutandoci cosi a diffondere e testimoniare l’efficacia del nostro servizio sul territorio.

Auspichiamo una grande affluenza di pubblico.

Telefono Amico Italia è un’associazione di volontariato che conta 20 Centri in tutta Italia e 700 volontari impegnati per 365 giorni all’anno I volontari di Telefono Amico Italia rispondono all’199.284.284, numero unico nazionale tutti i giorni dell’anno, dalle 10 alle 24, per un totale di 12mila ore di ascolto distribuite nei dodici mesi e di più di 100.000 contatti telefonici annui.

Il Telefono AMICO di Busto Arsizio è una ONLUS, operante dal 1973 e regolarmente iscritta al Registro regionale del Volontariato dal 1994.

Il servizio d’ascolto locale è attivo dal lunedì al venerdì dalle 18,00 alle 24,00 ed il sabato e la domenica dalle 16.00 alle 24,00. Risponde al numero 199 284 284 o al numero locale 0331 623331 . Il nostro gruppo, attualmente, è composto da circa trenta volontari. Per conoscere nel dettaglio l’attività di volontario ed entrare in contatto con la Onlus è possibile visitare il sito www.telefonoamico.it – o scrivere a bustoarsizio@telefonoamico.it