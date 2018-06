La scuola finisce con la premiazione di una nuova “Generazione d’Industria” 

Tra ragazzi, genitori, famiglie, imprenditori e rappresentanti delle aziende sono 400 le persone attese per quella che è diventata, a tutti gli effetti, la festa di fine anno delle scuole tecniche della provincia di Varese. Il progetto Generazione d’industria torna a premiare, per il settimo anno consecutivo, il merito dei migliori studenti degli istituti industriali, professionali ed economici del territorio. Una celebrazione per la consegna di decine di borse di studio con cui si conclude non solo l’anno scolastico, ma anche la settima edizione del Progetto, nato nel 2011 da un’idea dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, che ha come scopo quello di mettere in contatto le imprese del Varesotto con gli studenti e i docenti degli istituti tecnici ed economici del territorio.

Obiettivo: andare oltre la semplice attività di alternanza-scuola lavoro, puntando sulla diffusione tra i giovani di una vera e rinnovata cultura d’impresa. Da qui, la premiazione dell’impegno degli studenti con l’assegnazione di 70 borse di studio ad altrettanti ragazzi. Consegna che avverrà durante la premiazione che l’Unione Industriali, insieme alle 44 imprese aderenti al Progetto, organizza per

giovedì 7 giugno 2018, alle ore 16.30, alle Ville Ponti di Varese (piazza Litta, 2).



Tiziano Barea vice presidente di Univa

Generazione d’industria è un progetto che nasce 7 anni fa dalla volontà di alcune imprese associate all’Unione Industriali e che investe sui giovani e sulle scuole tecniche, con un obiettivo di medio-lungo termine molto ambizioso: diffondere la cultura industriale e dimostrare il ruolo sociale ed economico delle imprese. Generazione d’industria è dunque un programma di interscambio culturale tra aziende e istituti tecnici. Sfida portata avanti quotidianamente dall’Unione Industriali e dalle imprese attraverso quattro diverse azioni: 1) gli “Stage Plus”: durante l’anno scolastico le imprese accolgono gli studenti delle classi quarte e quinte con tirocini di lunga durata e con la possibilità di proseguirli durante il periodo estivo; 2) le imprese protagoniste a scuola: gruppi selezionati di studenti vengono coinvolti in corsi tenuti dalle aziende sia in orario scolastico, sia extrascolastico; 3) aggiornamento del corpo docente: visite e lezioni in azienda per gli insegnanti che si confrontano con i tecnici delle imprese sulle ultime evoluzioni nei processi produttivi e nell’organizzazione del lavoro; 4) La premiazione al merito dei ragazzi: borse di studio agli studenti come messaggio di fiducia che le aziende ripongono nelle nuove generazioni.

Il programma della premiazione:

Inizio ore 16.30

Apertura: saluti di Tiziano Barea, vice presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese;

Consegna degli attestati del progetto “Bticino in Cattedra”

Premiazione degli studenti del Progetto “Generazione d’Industria”.

Ore 19.00 fine dei lavori e rinfresco.