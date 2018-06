La sede della guardia medica si sposta in ospedale

La postazione di Continuità Assistenziale – ex Guardia Medica – di Saronno, da lunedì 2 luglio, verrà trasferita dall’attuale sede di Via Marconi, 5 alla nuova sede situata all’interno dell’Ospedale di Saronno, con accesso autonomo da Via Giuseppe Frua, n. 23.

Il numero di telefono resterà invariato 02 9605225.

Gli orari di attività del servizio sono:

· tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 8.00

· sabato, domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00

· giorni prefestivi infrasettimanali dalle ore 10.00 alle 20.00

Il Servizio garantisce visite ambulatoriali, domiciliari e consulenze telefoniche.