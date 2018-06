La Sestese cerca nuove collaborazioni e si affida a Gennari

Il campionato è finito da poche settimane, ma a Sesto Calende è già ora di guardare al futuro. Dopo la salvezza in Eccellenza, la Sestese, perso mister Fiorenzo Roncari che si è accasato a Castellanza, ha comunicato di aver affidato la panchina della prima squadra a Pierluigi Gennari, ex allenatore delle giovanili del Varese.

A livello societario il presidente Alberto Brovelli sta invece valutando l’opportunità di collaborare con alcuni imprenditori di Varese per la gestione e il consolidamento della prima squadra.

“Io mi auspico – ha dichiara il presidentissimo Brovelli – che tutto questo possa avvenire, sia perché la considero un opportunità concreta per la storia della Sestese, sia perché darà anche un serio rafforzamento al settore giovanile di cui vado fiero. Il 20 giugno ho convocato il consiglio direttivo per illustrare il progetto ai miei consiglieri al fine di prendere insieme le dovute decisioni. Nell’attesa delle decisioni del consiglio mi farò da subito supportare dai nuovi collaboratori per la predisposizione della rosa della prima squadra autorizzandone l’operatività per mio conto. Operatività partita, a mio modesto parere, molto bene con la scelta dell’allenatore che sarà Pierluigi Gennari. Figura di elevato spessore tecnico con 18 anni consecutivi di esperienza come allenatore nel settore professionistico giovanile».

Intanto la società di Sesto Calende ha un buon motivo per festeggiare. Anche quest’anno, per la quarta stagione consecutiva, la Sestese si piazza al primo posto con distacco sulle altre (dei tre gironi di Eccellenza Lombardi), in questa speciale classifica, che si basa sulle presenze in campo dei giovani, con attribuzione di maggiori punteggi se tali giocatori provengono dal Settore Giovanile.

«E’ per noi motivo di grande orgoglio tale risultato – commentano i dirigenti -, che premia il buon lavoro che stiamo facendo con il settore giovanile. La Sestese, da sempre ha come obiettivo primario, lo sviluppo del calcio giovanile, è questo riconoscimento premia i tanti sforzi che durante l’anno facciamo per i nostri 300 tesserati!