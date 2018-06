“Te la spiego io la maggioranza”

Pubblichiamo uno stralcio dell’intervento del consigliere di minoranza Marco Pinti, che è intervenuto in apertura di seduta nel consiglio comunale del 6 giugno. La sua spiegazione della composizione dell’attuale maggioranza ha strappato più di un sorriso tra i presenti

É difficile capire chi é in maggioranza e chi no.

Ricapitolando: prima Malerba viene votato come presidente di minoranza con i voti della maggioranza.

In maggioranza si ambienta talmente bene che arriva a votarne il bilancio. Quindi, di fatto, passa in maggioranza: ma se fosse così sarebbe inaccettabile per Valerio Crugnola, che dai banchi di Varese 2.0 – oggi Varese 1.0 – aveva promesso di abbandonare la maggioranza.

Invece abbandona il gruppo Varese 2.0 e passa nella lista Galimberti, da dove era stato espulso Iannini che in passato era stato tesserato di Forza Italia, poi si é candidato in lista Galimberti, poi è stato espulso, prima di tornare a sostenere Marsico alle regionali. E oggi annuncia di ritornare in maggioranza…

Tutto chiaro, no?