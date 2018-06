La Street Food Parade torna a Cassano: “Qui ci sentiamo a casa”

Se già il parco della Magana a Cassano Magnago nei fine settimana di sole è un posto stupendo, il prossimo weekend sarà davvero da non perdere. Da venerdì 15 a domenica 17 torna infatti la Street Food Parade farà tappa proprio qui con i suoi truck, la sua animazione e la silent disco.

«La nostra associazione è nata qui a Cassano, qui ci sentiamo a casa -spiega Alberto Costalunga de Le Officine, la realtà che organizza l’evento– e quindi la street food al Parco della Magana è uno degli eventi a cui teniamo di più». Così a Cassano arriveranno tutti i cavalli di battaglia dell’associazione -i migliori food truck d’Italia, la musica dal vivo e la Silent Disco- ma anche tante novità.

«Questa è davvero la mia location preferita -spiega Matia Campanoni, il direttore artistico dell’associazione- e faremo in modo che chiunque se la possa godere, dal bambino alla famiglia fino ai ragazzi». Come? «Si inizia venerdì con un truccabimbi e una serie di laboratori che andranno avanti per tutto il weekend -racconta-, poi per l’aperitivo inizierà la musica live e dalle 21 spazio alla silent disco che durerà tutte e tre le serate». Un programma ormai rodato a cui però si aggiungeranno tre attività speciali.

LE NOVITA’

La prima sarà il sabato sera dove a grandissima richiesta ritorna “Ti Porto A Vedere Le Stelle”, un’osservazione del cielo organizzata in collaborazione con il gruppo Astronomi “Amici dell’Astronomia Ercole Dembowski” che proporranno l’uso di uno speciale telescopio “storico”. Per tutti i giorni saranno poi predisposte anche zone nel verde per gustarsi comodamente le specialità dei food truck o anche il cibo portato da casa, in quello che gli organizzatori chiamano big nic, un grande pic nic insieme.

Una new entry nelle giornate di sabato e domenica sarà invece l’attività ludico-sportiva del Bubble Football, dove all’interno di enormi palloni gonfiabili si potrà giocare a calcio rimbalzando in tutta sicurezza sul prato del parco.

IL MENU’

Molte le conferme dalla scorsa edizione e altrettante le novità sul menù: dal gettonatissimo panino col polpo all’hamburger di fassona piemontese, dallo gnocco fritto alle costine affumicate, dalla tigella modenese al cuoppo di fritto misto di pesce, fino a specialità più internazionali rivisitate da truck 100% italiani come la picanha brasiliana, la paella spagnola e l’insalata greca. Ci saranno poi specialità vegetariane e vegane. Anche per questa edizione non mancherà lo speciale Chef Contest che permetterà ai visitatori di assaggiare e votare il loro truck preferito.

LA LOCATION

«E’ la terza edizione di street food al parco della Magana ed è un appuntamento a cui ormai ci siamo affezionati» dice il sindaco Nicola Poliseno: «la nostra città ha sempre risposto in manera positiva perchè è un evento costruito davvero sull’idea di vivere queste giornate in famiglia. I Cassanesi poi si sono abituati anche a venire a piedi e i numeri ci hanno fatto capire che è una cosa decisamente apprezzata». Un successo nato grazie ad «una qualità di organizzazione che ci lascia sempre a bocca aperta» a cui il comune farà da spalla nella gestione della sicurezza «e con alcuni accorgimenti viabilistici per evitare imbottigliamenti».