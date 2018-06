La terra rossa di Casciago premia gli esperti Beghetto e Rovere

Esperienza batte gioventù 2 a 1: questo il verdetto della terza tappa del Lombardia Tennis Tour disputata sulla terra rossa del Tennis Club Varese.

A trionfare nei due tornei di singolare, maschile e femminile, sono stati infatti due veterani: tra gli uomini la vittoria è andata al fresco over45 Andrea Beghetto mentre tra le donne il successo ha premiato la 37enne Clementina Rovere. In controtendenza invece il torneo di doppio, appannaggio di Samuele Mariani e Marco Favetti, non ancora ventenni.

Tra gli uomini, Beghetto ha fatto rispettare il proprio numero 1 tra le teste di serie. L’esperto giocatore del CCR Ispra (3.1), già vincitore della prima edizione del Varese Tennis Tour nel 2016, ha conquistato la finale contro il giovanissimo Christian Peroncini (under 16) con il punteggio di 7-6 6-1. Beghetto ha saputo alzare il livello di gioco nelle fasi decisive del primo set, per poi conquistare una seconda frazione meno scontata di quanto dica il punteggio. Beghetto e Peroncini sono arrivati all’atto conclusivo dopo due semifinali vinte in modo piuttosto netto, rispettivamente su Nicora e Fava.

La premiazione di Clementina Rovere

In campo femminile netta superiorità da parte di Clementina Rovere, un passato da seconda categoria e ora tecnico nazionale a Induno Olona. Rovere ha perso un solo game nelle ultime due partite, in semifinale contro Ardo. La finale – tra due atlete classificate 3.1 – è stata a senso unico con un 6-0 6-0 ai danni della giovane Eleonora Leva.

Il tabellone del doppio ha invece regalato il successo ai due portacolori del C.T. Parabiago, Samuele Mariani e Marco Favetti (classe 2000 e 2001) che hanno vinto al tie-break il primo set contro Fava e Guarnaccia (numeri 1 del seeding), perso 2-6 il secondo e centrando il super tie-break per 10-6.

Ottima la partecipazione per le partite sulla terra rossa di Casciago: ben 158 i giocatori in campo, provenienti da sei province e 48 diversi club. I padroni di casa del T.C. Varese, oltre a raccogliere gli applausi per l’organizzazione, hanno anche fatto il pieno di punti e sono ora al comando della classifica circoli davanti al TC Tradate.