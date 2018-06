La tiepida estate delle Prealpi

Minime fra 13 e 16 gradi, massime che, quando esce il sole, non arrivano a 30.

L’estate sulle Prealpi, se proprio non fredda, in questi giorni si presenta tiepida (Nella foto: 6.20, alba da Marchirolo, di Laura Olivas in Oggi nel Varesotto).

Ecco il motivo.

SITUAZIONE – “Residua instabilità questa mattina sul NordEst, poi afflusso di correnti dai settori settentrionali che scorrono tra l’anticiclone esteso dal Mediterraneo alle Isole Britanniche e la bassa pressione sull’Europa orientale. Temperature in aumento da mercoledì”, dicono dal Centro Geofisico Prealpino.

PREVISIONI – Oggi, lunedì nella notte e all’alba nuvolosità irregolare con possibilità di qualche rovescio sulla Lombardia Est. Poi soleggiato con cumuli sui monti nelle ore più calde e qualche rovescio sulla Valtellina, le Orobie e il Nord Garda. Altrove asciutto. Temperature senza variazioni o in lieve aumento.

Martedì al mattino nubi basse in veloce dissolvimento. Poi ben soleggiato. Asciutto su tutta la regione. Temperature massime in aumento.

Mercoledì ben soleggiato al mattino e nel pomeriggio con cumuli sui monti nelle ore più calde. In serata passaggi nuvolosi e possibili rovesci e locali temporali. Temperature senza variazioni.

TENDENZA – Giovedì 28 e venerdì 29 giugno: generalmente ben soleggiato. Cumuli sui monti nelle ore più calde e qui isolati rovesci. Temperature massime in aumento vicine ai 30°C.