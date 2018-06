La Varesina riparte dalle basi. Spilli allenatore, Max Di Caro direttore sportivo

Non è stato un anno facile per la Varesina, che ha conosciuto la prima retrocessione della sua storia con i playout persi a Casale. A Venegono Superiore però c’è voglia di ripartire immediatamente, imparando dagli errori commessi ma con rinnovate ambizioni.

Parte ufficialmente oggi, venerdì 1 giugno, la stagione 2018-2019 per le fenici che guardano già al futuro, ponendo alle basi del progetto persone con il cuore rossoblu.

L’allenatore per la prossima stagione sarà ancora Marco Spilli, Matteo Di Caro si confermerà nel ruolo di direttore generale mentre la novità è che Massimiliano Di Caro, che ha chiuso quest’anno la carriera agonistica, è stato promosso a direttore sportivo.

Ad introdurre la conferenza è il direttore generale Matteo Di Caro, che anticipa anche l’argomento ripescaggio: «Crediamo di poter essere ripescati, anche perché nostra società ha un ottimo punteggio per poterlo richiedere. Punteggio che viene incrementato dalla bontà del settore giovanile, oltre che dalle strutture e dai risultati degli ultimi anni. Impariamo dagli errori fatti quest’anno e ripartiremo con un assetto dirigenziale più compatto. Anticipiamo che è imminente un ulteriore lavoro sulle strutture, che verrà ufficializzato nelle prossime settimane. Si tratta di un campo in sintetico a undici omologato per la Serie D con impianto di illuminazione nella zona di Venegono, ma non possiamo ancora ufficializzare il luogo per motivi burocratici».

Max Di Caro, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, inizia ufficialmente la sua nuova avventura nel mondo del calcio con il ruolo da direttore sportivo: «Per me è una grande soddisfazione aver ricevuto questo incarico. So di essere giovane e non avere una grande esperienza, ma vivo nel mondo del calcio da quando sono nato. Il ritiro è stato per me un momento difficile, sono stato ai margini in questi mesi, ma ho collaborato con il settore giovanile e ho affiancato mister Spilli nelle ultime giornate. Questa per me è una grande sfida, cercherò di dare il cento per cento. Spero presto di fare il corso da direttore sportivo».

«Ho confermato subito Marco Spilli – spiega Max Di Caro – come allenatore e direttore tecnico. Con lui c’è un rapporto di amicizia, ma sul lavoro bisogna avere competenze e secondo me Spilli è la guida giusta per noi. La Varesina c’è oggi e ci sarà domani, ha un progetto importante che conta su queste persone; settimana prossima ufficializzeremo lo staff. L’anno scorso è stata una pagina negativa, capita, ma bisogna ripartire con maggiore energia. Lasciatemi infine ringraziare il settore giovanile e chi lavora per i nostri giovani. Questo ci rende orgogliosi e bisogna rendere merito al grande lavoro svolto».

L’ultimo a prendere la parola è mister Marco Spilli: «Siamo partiti 5 anni fa con un progetto ben delineato e forse in Serie D abbiamo perso un po’ la rotta, compiendo i primi errori. Capita di sbagliare, ma ci mettiamo la faccia. Sono molto grato di fare parte della famiglia Varesina. Ripartiamo dall’attaccamento alla maglia, che crediamo l’aspetto più importante, soprattutto per la scelta dei giocatori».

Idee ben chiare quindi dopo il momento più difficile della giovane storia della Varesina. I presupposti per ripartire di slancio ci sono tutti, sperando che in estate possa arrivare il tanto atteso ripescaggio in Serie D.