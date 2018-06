La Via Francisca fa tappa a Torba

Il cammino passa la dogana a Lavena Ponte Tresa e subito si sviluppa lungo una vecchia via di comunicazione: l’ex tramvia della Valganna. Si passa da Ghirla, Ganna e poi su verso Brinzio e da lì a Sacro Monte per attraversare Varese e ributtarsi poi lungo un’altra ex strada ferrata: la Valmorea.

Stiamo parlando della Via Francisca del Lucomagno, un antico tracciato che parte dal cuore della Svizzera per riversarsi poi nella più nota Via Francigena che porta a Roma.

Uno dei punti più suggestivi del tracciato è quello che da Castiglione Olona porta al Monastero di Torba. In quel sito, oltre a una natura rigogliosa, si respira la storia. Non per niente è stato inserito nel complesso artistico e monumentale legato alla civiltà longobarda tanto da diventare patrimonio mondiale dell’Umanità così come stabilito dall’Unesco.

Tutta la tappa che si sviluppa da Gazzada Schianno fino a Busto Arsizio, la trovate qui.

Sabato ci sarà un’altra bella ragione per percorrere parte di quell’antica via. Varese 4U, progetto per la valorizzazione dei quattro siti Unesco in provincia e il Fai presenteranno alcune novità tra cui un video immersivo per conoscere proprio la civiltà longobarda.

Iscriviti qui:

Circondato dai Parchi regionali della Pineta di Tradate e Appiano Gentile, Campo dei Fiori e Ticino, dai PLIS Valle del Lanza, Medio Olona e Bosco del Rugareto, il Parco RTO custodisce, oltre ad un’importante area agricolo-boschiva, anche un vasto patrimonio storico, culturale e monumentale, contribuendo a formare un “polmone verde” all’ interno di una delle zone più urbanizzate della Lombardia.

IL MONASTERO DI TORBA

Un complesso monumentale longobardo, oggi parte di un parco archeologico dichiarato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, immerso nella natura e raccolto attorno a un’imponente torre con interni affrescati.

Per le visite guidate qui trovate le proposte e qui quelle del Fai per Torba.

Qui si trovano le linee per raggiungere Castelseprio, Cairate e altre località

