Il Lago di Como in tv con Ricette all’Italiana

Ricette all’Italiana, la trasmissione di Rete 4 condotta da Davide Mengacci e Flora Canto, farà tappa a Como. Il lago, con i suoi scorci e scenari suggestivi, farà da location a quattro puntate del programma in onda la mattina dal lunedì al sabato alle 10,45.

“Grazie alla strategia di collaborazione tra Camera di Commercio, Provincia di Como, Comune di Como, Comune di Cernobbio e gli operatori del territorio – si legge nella nota del Comune – le riprese verranno effettuate in settimana e le puntate trasmesse prima della fine della stagione turistica. I conduttori Davide Mengacci e Flora Canto aiutano i telespettatori a scoprire i luoghi, le curiosità, e le tradizioni del Paese. Nelle quattro puntate girate a Como, delle quali due di carattere istituzionale e due più commerciali, verrà raccontato il lago con il territorio circostante attraverso una panoramica delle sue eccellenze e l’incontro con personaggi locali”.

Palcoscenico d’eccezione per la parte prettamente gastronomica sarà la piazza a lago di Cernobbio, dove otto cuochi (due per ciascuna puntata) si sfideranno proponendo le ricette locali sia in veste tradizionale che rivisitata.

Il programma “Ricette all’italiana” racconta un viaggio alla scoperta delle tradizioni nelle piazze più belle d’Italia: ogni giorno sfide con cuochi provetti nella realizzazione di piatti tipici delle rispettive località, mini-documentari di approfondimento che raccontano il made in Italy e video-ricette.