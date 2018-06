Lago Cromatico, il Quintetto Laròs a Villa Palletta

Sabato 30 giugno si riapriranno al pubblico le porte di Villa Palletta Scavarda ad Angera per il

Festival Il Lago Cromatico. Villa Palletta è un’elegante residenza signorile costruita nel 1854 su un

precedente edificio appartenuto alla famiglia Marinoni. La villa rientra tra i siti di interesse storico

artistico e paesaggistico del Museo Diffuso di Angera (sito nr. 10).

Protagonista della serata sarà il Quintetto di Percussioni Laròs, nato dalla collaborazione dei due percussionisti Matteo Moretti e Paolo Pasqualin. Il quintetto è formato dai migliori allievi ed ex allievi del Conservatorio di Como e Novara. Il repertorio proposto spazia dalla musica africana alle trascrizioni di brani celebri per orchestra, esplorando le partiture dei più rinomati compositori contemporanei. I suoi componenti hanno esperienze cameristico orchestrali di alto livello, vantando collaborazioni con Orchestre ed Ensemble rinomati in Italia e all’estero.

Sabato 30 giugno la formazione presenterà un interessante programma con un repertorio che

spazierà da Ravel fino a importanti compositori contemporanei, con la volontà di creare un

contrasto tra il contemporaneo e la scenografia di una Villa storica.

Il concerto ad ingresso gratuito è realizzato in collaborazione con il Comune di Angera ed inizierà

alle 21:15 (in caso di maltempo il concerto si svolgerà presso la Sala Museo – Via Marconi 2).

L’evento, dopo il successo del concerto del 17 giugno “Le Corti Risuonano”, porterà ancora una volta il pubblico a scoprire una tappa del Museo Diffuso di Angera e a conoscerne la sua storia e sarà un elemento culturale importante in occasione dell’Arona Air Show del Lago Maggiore, lo spettacolo delle Frecce Tricolori che interesserà anche la Città di Angera nelle giornate di sabato 30 e domenica 1 luglio.

L’evento è inserito nel ricco programma del Festival Il Lago Cromatico, giunto alla sua quarta edizione, organizzato dall’Associazione Musica Libera con il patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Varese, della Fondazione Comunitaria del Varesotto, della Camera di Commercio di Varese, della Navigazione del Lago Maggiore ed importanti partner. Tutti i dettagli del Festival sono disponibili su www.illagocromatico.com .