Lake&Sound Fest, due giorni di musica all’Ippodromo. Live Ermal Meta

La grande musica torna protagonista dell’estate varesina, all’ippodromo “Le Bettole”, dopo molti anni di inattività, con il “Lake&Sound Fest” in programma per il 21 e 22 luglio 2018. Ospite d’eccezione sarà Ermale Meta. Lake&Sound ospiterà il vincitore dell’edizione 2018 del Festival di Sanremo domenica 22 luglio (ore 21.30).

Il cantautore sarà in tour per tutta l’estate e in Lombardia toccherà solo le città di Brescia e Varese. A dividere il palco principale con Ermal Meta sono previsti WAXLIFE, producer varesino e finalista della trasmissione TOP DJ 2016 e un’altra band, sempre varesina, che l’organizzazione svelerà soltanto pochi giorni prima del concerto. Entrambe le aperture (la prima prevista alle 18.30 in concomitanza dell’apertura dei cancelli) saranno promosse dall’etichetta varesina GHOST RECORDS.

L’edizione “zeropuntouno” di questo evento intende, oltre ad offrire al pubblico varesino uno spettacolo di alto livello artistico e di forte impatto mediatico, mettere le basi per la costruzione negli anni futuri del “festival” che manca ormai da tanti anni alla nostra Città. Come di consueto COOPUF I. C. promuove la partecipazione delle associazioni del territorio, soprattutto nell’organizzazione degli eventi musicali e artistici del primo giorno di Festival; SABATO 21 LUGLIO infatti saranno protagonisti, tra gli altri, le realtà giovanili SAVE THE TAPE, LANCILLOTTO, BLACK&BLUE, RC WAVES ed altre ancora. Sempre per la prima giornata del festival, ad ingresso libero, saranno in programma esibizioni musicali, teatro e, a chiudere, il concerto del giovane cantautore varesino BIRø, in uscita proprio in quel periodo con il suo nuovo singolo.

L’evento può contare, inoltre, sulla collaborazione, nella forma del partenariato, con il COMUNE DI VARESE, il quale intende valorizzare rilanciare l’immagine della città dal punto di vista turistico, culturale e ricreativo, anche recuperando verso nuove funzionalità sociali ed aggregative, i propri grandi impianti sportivi, a partire dal glorioso Ippodromo delle BETTOLE, che conta su un’infrastruttura funzionale

all’ospitalità di grandi eventi e che apre lo sguardo del pubblico sul meraviglioso paesaggio dell’arco prealpino.

Info&Contatti: Lake & Sound Fest – IPPODROMO “LE BETTOLE”, viale Ippodromo / via Albani 21100 Varese – Pagina Facebook

L’evento è organizzato dall’Associazione Coopuf Iniziative Culturali in ollaborazione con Tube Agency, ASD RUGBY VARESE, ALBACHIARA SPETTACOLI, MADBOYS EVENTI & CONCERTI, e con il partenariato del COMUNE DI VARESE.