L’alleanza solidale porta cinque mezzi attrezzati ad Auser

Cinque nuovi automezzi per il trasporto di persone disabili e ammalate. È il frutto della collaborazione tra Progetti del Cuore, Auser Gallarate e Comune. «Ma abbiamo bisogno anche del territorio: le aziende, portando la loro pubblicità sui mezzi, possono contribuire» spiegano i promotori.

Il primo automezzo era stato annunciato un mesetto fa da Progetti del Cuore: ma l’investimento ella realtà sostenuta da Annalisa Minetti è più ampio e porterà a Gallarate in totale due Doblò e tre furgoni Ducato attrezzati per i servizi di trasporto. «Non siamo autisti ma accompagnatori, persone che accolgono e accompagnano» spiega Renato Losio, neopresidente di Auser Gallarate.

I servizi di trasporto e quelli di telefonia sociale sono il punto di forza del volontariato svolto dall’Auser a Gallarate, che ha la sua base operativa (e il suo centro ricreativo) al centro Figli del Lavoro di via del Popolo. Un servizio sempre in crescita: «Siamo alla ricerca di nuovi volontari, in particolare proprio per chi vuole contribuire alla telefonia sociale e per i servizi di trasporto» spiega ancora Losio, che si è detto stupito egli stesso dai numeri garantiti dal servizio.

«Come amministrazione ci siamo, abbiamo visto i dati del lavoro che svolgete, sempre in crescita» ha riconosciuto Andrea Cassani, sindaco di Gallarate, affiancato dall’assessore Paolo Bonicalzi. Che ha lanciato un appello al territorio «che ci auspichiamo partecipi il più possibile», in particolare attraverso le aziende che possono contribuire avendo in cambio spazi pubblicitari sui cinque veicoli Progetti del Cuore he verranno impiegati nei servizi di accompagnamento.

A carico di Auser solo il costo della benzina. «Acquisto e manutenzione dei veicoli – hanno spiegato Daniele Cataldo e Stefano Fanchini – sono a totale carico nostro. Si tratta di una formula collaudata avendo ad oggi più di 400 mezzi distribuiti tra Marche, Toscana e Nord Italia».

«Entrando in questa struttura abbiamo subito colto i segni tangibili di una attività portata avanti con impegno e passione che, unite alla disponibilità immediatamente avuta dal Comune di Gallarate, ci rende orgogliosi di potere intervenire anche in questa

città. Il supporto del territorio sarà ovviamente importante».