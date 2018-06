Con l’alternanza scuola-lavoro selezioniamo i talenti

Spm, azienda metalmeccanica di Brissago Valtravaglia, ha ricevuto dall’Unione degli industriali della provincia di Varese il bollino di qualità per essersi distinta nella realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro di elevata qualità, attivando collaborazioni virtuose con scuole secondarie di secondo grado e centri di formazione professionale. Al momento sono dieci le realtà industriali della provincia di Varese che possono fregiarsi di questo riconoscimento.

Il bollino BAQ – Bollino di Qualità alternanza scuola-lavoro – si ottiene sulla base delle attività svolte durante l’anno con l’obiettivo di innalzare la qualità dei percorsi formativi, favorire le collaborazioni e facilitare l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. La formazione dei giovani è un tema molto caro a Spm, che dedica particolare attenzione alle scuole, ospitando tirocini curriculari, avviando collaborazioni con i principali istituti del territorio e aprendo le porte agli studenti (ad esempio, per il progetto PMI Day Varese). Durante l’anno scolastico 2017/18, Spm ha ospitato 16 studenti, di cui tre partecipanti al progetto Erasmus e quattro ragazzi manutentori meccanici provenienti da Osnabrück (GER).

«Consente ai ragazzi di fare delle esperienze pratiche, di respirare per la prima volta il mondo del lavoro, di conoscere e farsi conoscere, di orientare le proprie scelte future di studio e professionali – dice il direttore generale di Spm Giovanni Berutti – I professori acquisiscono una migliore conoscenza delle imprese, di come si evolvono per stare al passo con i cambiamenti tecnologici e dei profili professionali richiesti oggi e in futuro. Per le imprese l’arrivo dei ragazzi è una ventata di aria fresca, di entusiasmo giovanile contagioso; è un momento di conoscenza reciproca, un’opportunità per le aziende di conoscere e selezionare i talenti».