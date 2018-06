L’app per la mobilità sostenibile dell’istituto Volontè all’Earth Prize

Un’app dedicata alla mobilità sostenibile. È quella che ha sviluppato un gruppo di alunni e docenti del corso di informatica ed elettronica – automazione del Città di Luino – C. Volontè invitato nella sede di Regione Lombardia in occasione della presentazione di Earth Prize che si terrà a Luino.

Ai ragazzi è stata commissionata l’applicazione che permette ad ogni utente associato di prenotare un passaggio, di scegliere il conducente e di produrre un feedback sia sul conducente che sul passeggero. Un sistema che è anche in grado di assicurare il “Passaggio rosa” per donne sole.

EQUOSTOP, nato da un’idea di alcune associazioni del luinese, in particolare GIM e Terre di Lago, è un progetto nell’ambito della mobilità sostenibile che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO 2 nell’ambiente, del traffico sulle nostre strade e migliorare le relazioni di fiducia tra le persone.

Gli studenti coinvolti sono Belingheri Simone, Panarese Alessio, Pasini Luca classe 5BI Miggiano Matteo classe 5AI, seguiti dai docenti F. La Rosa e E. Di Giacomo.

Nel corso della presentazione è stato presentato anche il lavoro realizzato nell’ambito del progetto ERASMUS+KAII dove alunni e docenti hanno affrontato la tematica AMBIENTE E INDUSTRIA 4.0 nel duplice aspetto risparmio energetico e miglioramento dell’ambiente di lavoro direttamente in azienda seguiti dai tutor aziendali e dal docente S. Del Vitto.

L’analisi e l’ottimizzazione dei valori di Consumo Energetico è stata affrontata, presso Rettificatrici Ghiringhelli, dagli alunni R. Ferrari, A. Capobianco e L. Parietti che hanno effettuato un’analisi consumo energetico di rettificatrice senza centri.

Nelle Infrastrutture per la produzione l’attenzione si è focalizzata sul Riscaldamento Localizzato e I’illuminazione Differenziata: M. Baggiolini, R. Fiorini e I.Giubilei presso SPM hanno realizzato uno Smart Workbench, stazione di lavoro adattabile alle esigenze del lavoratore con Illuminazione regolabile in intensità e direzione e riscaldamento differenziato in base alle esigenze del lavoratori.