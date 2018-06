L’arte di Emery alle Ceramiche Ibis

Le Ceramiche Ibis di Cunardo ospitano dal 23 giugno al 15 luglio la mostra omaggio ad Amleto Emery, inaugurazione sabato 23 giugno alle ore 17.30 con performance musicale di Duojig con Barbara Krüger (violino) e Claudio Giacomazzi (violoncello).

Artista di grande spessore intellettuale, ma ancora poco conosciuto al grande pubblico, ha lasciato un grande patrimonio artistico dopo la sua scomparsa nel 2001. In mostra una selezione di opere che ripercorrono la sua personale ricerca che si è articolata in diverse tecniche espressive: dall’olio, l’acquerello, il pastello e il disegno.

L’esposizione è promossa dall’Associazione che porta il suo nome, nata nel 2014 da un gruppo di amici e collezionisti con l’obbiettivo di rivalutare la sua figura e la sua opera, purtroppo interrotta negli anni dell’attività da due gravi e lunghe malattie che hanno impedito alla sua ricerca di affermarsi compiutamente.

Nel corso della sua lunga ricerca, iniziata negli anni dell’immediato dopoguerra a contatto con l’ambiente artistico milanese insieme all’amico Alberto Montrasio, Emery dopo aver iniziato nel segno di una figurazione naturalistica e di un disegno votato ad una geometria concisa, approfondisce la sua ricerca in un percorso informale.

Ritornato all’attività dopo una decina d’anni di continui ricoveri, Emery riprende a dipingere con una serie di pastelli ad olio su cartone, di commovente sensibilità dedicati al paesaggio. Il lungo travaglio, dal 1976 al 1986, con continui ricoveri negli ospedali, durante i quali non ci sono possibilità di contatti e occasioni per usufruire di una certa libertà, provoca in Amleto la necessità di esprimersi in altro modo.

E’ l’inizio del ciclo dei lavori denominati “Spazio Luce” in cui l’artista, con personalissima originalità da lui stesso definita come “Linguaggio dell’anima”, dà vita a dipinti bidimensionali di registro astratto nei quali luce e colore si compenetrano originando un naturalismo cosmico di pretta origine emotiva. Si tratta di opere ancora poco conosciute dal pubblico che grazie al lavoro dell’Associazione Amici Emery vengono presentate in una serie di mostre in luoghi storici della provincia.

Amleto Emery. Spazio Luce

Ceramiche Ibis, via delle Fornaci, Cunardo

Dal 23 giugno al 15 luglio

Inaugurazione sabato 23 giugno ore 17,30 con performance musicale di Duojig con Barbara Krüger (violino) e Claudio Giacomazzi (violoncello).

Orari: dal mercoledì al sabato 9-12/15-18, domenica 15-18. Lunedì-Martedì chiuso.

Per appuntamenti:328/7551267.

Mostra a cura Associazione Amici Emery

Presentazione di Massimo Conconi

In collaborazione con Antonio Bandirali, Massimo Conconi, Antonio Piazza, Giorgio Robustelli