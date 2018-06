L’arte tra natura e Logos di Franca D’Alfonso

Lo Spazio espositivo del Broletto di Como ospita dal 30 giugno al 22 luglio la mostra personale dell’artista varesina Franca D’Alfonso dal titolo “Natura e Logos”.

In mostra una selezione di opere ove «si percepisce un’ eco dell’astrattismo comasco – come spiega la curatrice Doriam Battaglia – dal quale ha acquisito la consapevolezza della geometria, fondamentale per infondere emozioni nelle sue composizioni, interiorizzando nel proprio bagaglio visivo quel linguaggio rarefatto e geometrico, d’interpretazione della forma, senza mai abbandonare completamente la matrice figurativa degli esordi. Trae spunto dalla lezione aurea di Henri Matisse, soprattutto dai suoi “papiers dècoupé”, per farne rivivere l’emozione della memoria nelle sue opere. Si potrebbe definire l’opera di Franca con il termine “Sintetismo” che deriva dall’intento dei pittori post-impressionisti di realizzare nelle loro opere la sintesi di tre caratteri fondamentali: l’aspetto esteriore degli oggetti naturali; i sentimenti che essi suscitano nell’artista; la purezza estetica delle linee, dei colori e delle forme».

Franca D’Alfonso, nata a Pescara, vive a Varese dal 1974. Le sue prime esperienze artistiche risalgono alla metà degli anni ’80, attualmente fa parte delle associazioni “Liberi Artisti della Provincia di Varese”, “Art Commission Events” di Genova e della “Società promotrice delle Belle Arti” di Torino. Ha frequentato i corsi di pittura dell’Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” di Como sotto la guida del prof. Pierantonio Verga e successivamente del prof. Doriam Battaglia. Dopo un periodo iniziale caratterizzato da uno stile prevalentemente figurativo, che utilizzava le tecniche tradizionali dell’olio e dell’acquerello, si è progressivamente avvicinata ad un’espressione pittorica astratta, mettendo in atto un processo di de-composizione della realtà che si esprime attraverso il cromatismo delle figure geometriche. Ha esposto le sue opere in numerose mostre collettive e personali, tra cui si segnalano:

