L’Artwork di Evelyn in mostra alla biblioteca di Besnate

La biblioteca di Besnate ospita #artexhibition, mostra dei disegni della giovane autrice di grafiche Evelyn Valenziano.

Creazioni colorate e luminose, che non mancheranno di attrarre l’attenzione di chi capita nella biblioteca civica besnatese o vorrà farci un salto appositamente.

Nata in Sicilia, trasferitasi a Varese a cinque anni, Evelyn Valenziano disegna da quando era bambina, unendo il disegno a grande creatitvità. «Poi a undici anni ho iniziato a creare un vero e proprio fumetto, il primo di una lunga serie. E più tardi, ho iniziato a disegnare anche delle vignette umoristiche» spiega sul suo blog. «A 16 anni ho partecipato al Twilight saga fandom contest, la saga di Stephenie Meyer, organizzato dalla Fazi editore nella categoria “fan art” con un’opera astratta, realizzata con i pastelli a cera. Il mio disegno si è classificato tra i migliori e così, come da regolamento, è stato esposto al Teatro Palladium di Roma, il 22 dicembre 2007. Nello stesso anno alcuni miei disegni e fumetti sono stati pubblicati su Lupo Alberto, Mck Srl sia nella posta sia nella rubrica “Last minut di Silver”. Pochi anni dopo mi ero iscritta alla community del fumetto di Deagostini Passion, in cui, tra i tutor, c’era lo sceneggiatore Disney Alessandro Sisti».

