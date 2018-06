A Latinfiexpo è la settimana del Venezuela

Domenica 1° luglio dalle ore 19.30 per la Rassegna delle Nazioni dedicata ai Paesi Latinoamericani sarà protagonista il Venezuela alla presenza delle rappresentanze consolari, delle autorità istituzionali del Comune di Busto Arsizio e dei rappresentanti della Camera di Commercio della Provincia di Varese.

Il programma prevede l’esibizione della “leonessa della Salsa” la cantante Venezuelana, Alegría Amaya tra le più riconosciute esponenti del genere in Italia, famosa per aver lavorato con i grandi i della musica latina come Gilberto Santa Rosa, Oscar D ‘Leon, Grupo Niche, e molti altri artisti di livello internazionale.

Sarà inoltre allestita la Mostra fotografica intitolata “EL CACAO VENEZOLANO”. 26 scatti fotografici che raffigurano le origini, gli usi e le tradizioni legate al cacao. La ricerca effettuata dai diversi produttori in tutto il mondo ha confermato che la maggior parte del cacao ha origine in Venezuela, mentre fino alla fine del XX secolo, il Messico era considerato l’unica fonte.

Quando gli spagnoli arrivarono in Venezuela, scoprirono che l’albero del cacao si era diffuso in varie regioni costiere del bacino est, centro e sud del lago di Maracaibo e sulle rive dei fiumi. Gli indigeni preparavano una bevanda con la fava di cacao chiamato “Chacote” e rendevano omaggio ai loro Dei offrendogli il burro di cacao.