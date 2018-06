Il LatinFiexpo riparte con il piede giusto: “Sabato da record”

Parte alla grande la nuova edizione del Latinfiexpo. Il primo weekend della quarta edizione della festa latina a MalpensaFiere ha infatti registrato presenze record.

«Siamo partiti alla grande, con un sabato sera record di presenze» dice Felice di Meo, patron di LatinFiexpo. Un bagno di folla che «conferma come il LatinFiexpo sia un grande evento atteso da territorio» e di questo «siamo felici e orgogliosi». Il villaggio è aperto da giovedì scorso e tra ristoranti, bar e piste da ballo accompagnerà tutte le notti d’estate (lunedì esclusi) fino a settembre.

Una buona partenza anche dal punto di vista dell’ordine pubblico. «Nonostante l’affluenza massiccia non c’è stato nessun

problema» continua di Meo che spiega come «anche il comitato di Sant’Anna è passato a trovarci e si è detto soddisfatto per le soluzioni adottate per le limitazione dei volumi». Anche quest’anno infatti l’organizzazione si è impegnata per adottare tecniche in grado di contenere suoni e rumori e in più è partita una nuova gestione dell’area parcheggi. Per tutte le info su questa edizione del LatinFiexpo clicca qui.