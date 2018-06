Lavorare con i cani, una passione che può cambiare la vita

Uisp, Unione sport per tutti, in collaborazione con Ciac, centro di istruzione Amici del cane, organizza per il mese di settembre un corso per operatore ed educatore cinofilo.

L’intero percorso formativo prevede 12 weekend di lezioni più due weekend di esami, per un totale di 200 ore di formazione teorico pratica totale e 100 ore di tirocinio al campo e in canile.

Il corso prenderà il via il 15 settembre nella sede di Ciac asd, a Cascina Spazzacamino di Daverio.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a attivitacinofile@uisp.it o telefonare al numero 345 4157661 (Sabrina Brusa, responsabile formazione nazionale cinofila)=