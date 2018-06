Lavori e chiusure notturne sulla Gallarate-Gattico

Lavori in vista su uno dei tratti autostradali della nostra provincia, quello sulla cosiddetta “Diramazione Gallarate-Gattico”, che porteranno a una serie di chiusure notturne a causa della sistemazione della pavimentazione.

Il tratto tra Besnate e Sesto Calende, in direzione della A26 (Genova-Gravellona Toce) resterà chiuso per quattro notti consecutive tra lunedì 25 e venerdì 29 giugno. La strada in oggetto non sarà percorribile tra le ore 22 e le 5 del mattino, e di conseguenza anche l’area di servizio “Verbano Est” resterà chiusa e non raggiungibile.

I mezzi dovranno quindi uscire obbligatoriamente alla stazione di Besnate e seguire percorsi alternativi: in particolare quello sulla SP26 verso Gallarate, poi su via Bettolino e via dei Mille per poi immettersi sulla SS33 del Sempione. Saranno poste alcune segnalazioni per raggiungere la stazione di Sesto Calende Vergiate.

Negli stessi orari (22.00/05.00) e per quattro notti tra lunedì 25 e venerdì 29 sarà inoltre chiusa l’entrata della stazione di Besnate in direzione della A8 Milano-Varese. In questo caso il consiglio di Autostrade è quello di percorrere la SP26 verso Varese ed entrare sulla A8 Milano-Varese allo svincolo autostradale di Solbiate Arno.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.