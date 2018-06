Lavori in corsa, chiusure della stazione di Besnate sulla diramazione Gallarate-Gattico

Autostrade per l’Italia comunica che sulla diramazione Gallarate-Gattico, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Besnate, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-chiusura dell’uscita della stazione di Besnate, per chi proviene da Gravellona Toce, per tre notti consecutive, con orario 21:00-06:00, dalle ore 21:00 di lunedì 4 alle ore 06:00 di giovedì 7 giugno;

-chiusura dell’entrata della stazione di Besnate, verso Gravellona Toce, per una notte, dalle ore 21:00 di giovedì 7 alle ore 06:00 di venerdì 8 giugno. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Sesto Calende Vergiate, al km 12+000, della D08 Diramazione Gallarate-Gattico.