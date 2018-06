Lavori in corso, asfaltatura in via san Francesco e via Carcano

In data 18 giugno avranno luogo i lavori di asfaltatura di via San Francesco, la tratta tra via San Giuseppe e viale Prealpi sarà interdetta alla circolazione veicolare, eccetto i residenti.

L’area di cantiere sarà estesa nelle vie Sabotino ed Hermada, accessibili ai soli residenti. La fine lavori è prevista per il giorno martedì 19 giugno ed, in ogni caso, le lavorazioni non avranno luogo il giorno mercoledì 20 giugno.

In data 20 giugno avranno luogo i lavori di asfaltatura di via Carcano, le fasi lavorative saranno le seguenti: in giornata si provvederà a fresare il tappeto dell’area parcheggio e della semicarreggiata adiacente (lato EST) garantendo comunque il transito dei veicoli sulla via; dalle ore 21 si provvederà alla chiusura totale del tratto di via, con sbarramenti in piazza Cadorna e via Caduti della Liberazione (accesso consentito ai soli residenti) per consentire le lavorazioni di asfaltatura. I lavori termineranno presumibilmente intorno alle ore 3.