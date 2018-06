Lavori in corso a Beverina: statale interrotta

Da oggi, 27 giugno e fino al prossimo 20 luglio divieto di transito veicolare in Via Trieste, nel tratto compreso fra l’incrocio semaforico ed il civico 8 per lavori di fognatura.

Lo rende noto il comune di Besozzo in una nota pubblicata sul sito.

Questi lavori riguardano un breve tratto di strada, ma molto importante: si tratta del collegamento lungo la statale 629 all’altezza della frazione di Beverina.

Un disagio soprattutto per il traffico pesante, che le polizie locali della zona stanno valutando dove far passare: probabilmente la strada praticabile con maggior successo è quella che da Gavirate, via Olginasio, porta alla rotatoria di Besozzo in intersezione sulla statale 629.

L’alternativa, percorribile però dal solo traffico veicolare, potrebbe essere la strada che porta a Cocquio – Sant’Andrea, che da lì permette l’immissione sulla sp1.