Lavori in corso, chiusure provvisorie dei passaggi a livello

Il Comune di Ispra comunica che per lavori di rinnovamento e risanamento della massicciata del binario sulla linea ferroviaria fra le stazioni di Sesto Calende e Laveno Mombello, verranno chiusi temporaneamente sul territorio di Ispra i passaggi a livello, come di seguito indicato:

– dal 16 Giugno dalle ore 8 fino al 21 Giugno alle ore 17 chiusura passaggio a livello via Girolo

– dal 17 Giugno dalle ore 8 fino al 21 Giugno alle ore 17 chiusura passaggio a livello via Brugherascia

– il 18 Giugno dalle ore 7 alle ore 20 chiusura passaggio a livello via E. Fermi S.P. 36

– il 19 Giugno dalle ore 7 alle ore 20 chiusura passaggio a livello via Mongini

– il 20 Giugno dalle ore 7 alle ore 22 chiusura passaggio a livello via E. Fermi S.P. 36

– il 21 Giugno dalle ore 7 alle ore 17 chiusura passaggio a livello via Mongini

Inoltre si informani i cittadini che, per l’esecuzione dei lavori di carotaggi preventivi e sostituzione di ponte ferroviario sovrastante la strada provinciale, si rende necessaria l’istituzione temporanea di senso unico alternato della circolazione regolato da impianto semaforico e/o movieri lungo la S.P. 50 “del Bardello” in corrispondenza del Ponte ferroviario RFI della linea Oleggio – Pino nel territorio del Comune di Ispra.

L’istituzione temporanea avverrà dal giorno 11/06/2018 al giorno 11/07/2018 con carattere NON continuativo.

Inoltre si segnala che dal 14 Giugno al 20 luglio, a causa di interruzioni temporanee della linea ferroviaria, le sbarre dei passaggi a livello resteranno fuori uso pertanto sarà vietato temporaneamente il traffico veicolare sia in orari diurni che notturni. La chiusura temporanea del traffico veicolare per l’attraversamento dei passaggi a livello avverrà con l’ausilio dei movieri, i quali dopo il transito del convoglio, apriranno nuovamente alla circolazione stradale.