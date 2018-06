Lavori sulla 336

Per consentire interventi di manutenzioni degli impianti tecnologici da lunedì 2 luglio saranno attive alcune limitazioni sulla strada statale 336 DIR “Diramazione per aeroporto di Malpensa”, nei comuni di Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo, Vanzaghello, Castano Primo, Buscate, Cuggiono, Inveruno, Mesero e Magenta.

Nel dettaglio il provvedimento prevede il restringimento di entrambe le carreggiate tra il km 10,000 e il km 10,700 e tra il km 15,000 e il km 25,000, con traffico consentito alternativamente sulle corsie di marcia e sorpasso. Le limitazioni saranno in vigore fino al 31 luglio, ad esclusione dei giorni festivi.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida