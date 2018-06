Lavori sulla rete fognaria, intervento da un milione di euro per Castegnate

Sono in corso importanti interventi sul sistema fognario di Castellanza nelle zone di: via Brambilla/Adua, via Bettinelli, via Italia e via Locatelli.

Le opere in progetto sono state pianificate nel 2016, partendo dalle richieste relative alle criticità della rete avanzate dal Comune in fase di elaborazione del Piano Industriale di CAP Holding, che è il gestore del servizio idrico integrato di cui Castellanza è socia. Dal nostro insediamento, da luglio 2016, abbiamo sollecitato e monitorato il cronoprogramma delle attività per intraprendere quanto prima queste opere.

Il primo intervento, che si è concluso da pochi giorni, è stato il rifacimento della rete fognaria di via Brambilla e Via Adua. Per queste due vie infatti si era rilevato che la rete fognaria esistente era troppo vecchia e non più in grado di garantire la tenuta.

Il secondo intervento, il più importante per buona parte del rione di Castegnate, è diviso in due fasi ed ha come scopo di alleggerire dal punto di vista idraulico la rete fognaria a servizio di via Bettinelli. In questa zona in occasione di piogge di elevata intensità, la fognatura non è in grado di smaltire le acque meteoriche provocando dei rigurgiti sul piano stradale e causando disagi al Pronto Soccorso.

La prima fase di questo intervento per alleggerire le portate d’acqua su via Bettinelli è in corso in questi giorni in via Mulini. Si tratta di agevolare lo scarico dei reflui in Olona con il potenziamento dello sfioratore già presente, attraverso la posa di una nuova tubazione parallelamente a quella esistente per limitare il più possibile gli allagamenti al piano stradale.

La seconda fase consiste nel deviare nella rete fognaria di Legnano una parte delle acque meteoriche di un’area di 20 ettari della zona oltre via Italia (circa 1/3 del territorio di Castegnate), in modo che non confluiscano più nelle fognature di via Bettinelli. Per questo verrà realizzato un nuovo tratto di fognatura in viale Italia, con il successivo attraversamento della Saronnese ed il parziale rifacimento del tratto di fognatura di via Locatelli.

Gli interventi previsti non risolveranno in maniera definitiva tutti i problemi in caso di piogge eccezionali, ma garantiranno un indubbio beneficio per l’importante diminuzione delle portate meteoriche. Già in fase di realizzazione del piano attuativo di via Bettinelli è stata richiesta ed ottenuta, dalla nostra Amministrazione, la realizzazione a carico degli operatori privati di un canale aggiuntivo di raccolta delle acque piovane della via Bettinelli stessa che confluisce in pozzi perdenti.

Il progetto prevede un investimento totale di 1.174.550 € da parte di CAP Holding ed i lavori termineranno nel mese di settembre/ottobre 2018.