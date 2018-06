«Lavoriamo insieme per salvare il lago»

Davide Galimberti risponde, con una nota, all’assessore Raffaele Cattaneo, intervenuto domenica scorsa ad una manifestazione organizzata dai Cinque Stelle alla Schiranna, durante la quale ha promesso che grazie all’accordo di programma il lago verrà risanato nell’arco di cinque anni.

«Apprendo con grande soddisfazione, dalle dichiarazioni dell’assessore regionale Cattaneo, dell’obiettivo comune in merito alla salvaguardia del lago di Varese e dell’intento di raggiungere la balneabilità entro pochi anni – dichiara il sindaco Galimberti – Si tratta di un grande successo di forza di volontà di questa amministrazione.

Intervenire sul lago di Varese era una parte centrale del nostro programma di governo presentato due anni fa ma devo sottolineare come la Lega e la maggioranza di allora avessero sostenuto che la nostra fosse solo propaganda.

Noi invece in questi obiettivi ci crediamo e abbiamo lavorato con le istituzioni che hanno le responsabilità e le risorse per poterci aiutare a realizzare questo sogno concreto.

Oggi si vedono i primi frutti di questo lavoro con la Regione che ha capito e condiviso priorità e responsabilità. Adesso avanti insieme. Lavoriamo con tutte le istituzioni e insieme agli altri comuni rivieraschi».