“Lavoriamo per ripristinare la funzionalità dell’ospedale”

« Il presidio ospedaliero di Tradate è e resterà centrale» Lo assicurano il Presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti e la vice presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza che hanno incontrato il Direttore generale dell’ASST Sette Laghi di Varese Callisto Bravi.

«Abbiamo incontrato il Direttore generale e la direzione sanitaria – spiega Emanuele Monti – e si è ribadita la centralità per il territorio del presidio di Tradate, che è il secondo per quanto riguarda il numero di accessi di tutta l’azienda ospedaliera di Varese, a dimostrazione della sua importanza nell’offerta sanitaria provinciale. Sul fronte del personale i giorni passati sono stati abbastanza caldi, così come emerso anche dalla stampa locale, con un momento di ‘black out’ dovuto in particolare alla somma di diverse cause contingenti. Detto questo è già stato previsto un piano di azione molto chiaro, fra bandi aperti, che si apriranno e mobilità; entro fine settembre dai 5 ai 10 medici saranno arruolati all’interno dell’organigramma tradatese. Questa costituisce un’ottima notizia, perché significa dare più forza a reparti come la medicina, l’ortopedia, la chirurgia, ma soprattutto al pronto soccorso che, con i suoi 40 mila accessi annui, un numero ingestibile con l’attuale personale medico, necessita di un potenziamento obbligatorio. Inoltre, sempre a questo proposito, ci siamo concentrati su come ridurre gli accessi in codice bianco, ben 7000 annui, che congestionano la macchina e per i quali occorre trovare una soluzione in accordo con i medici di medicina generale.

Da ultimo si è parlato di progetti di grande specialità cui vogliamo dar seguito, come ad esempio la cura bariatrica e il potenziamento della radiologia. Personalmente mi impegno a monitorare la situazione da vicino per fare in modo che questi non restino solo dei piani sulla carta ma possano concretizzarsi in un prossimo futuro, reperendo le risorse necessarie per migliorare il servizio offerto ai cittadini».

«Regione Lombardia garantisce la massima attenzione sul tema – ha assicurato Francesca Brianza, Vicepresidente del Consiglio di Regione Lombardia – La nostra volontà è quella di fare in modo che l’ospedale di Tradate, vista la sua importanza, resti un presidio fondamentale per il nostro territorio e per il grande bacino d’utenza che esso soddisfa. L’ospedale svolge infatti un servizio imprescindibile erogando prestazioni alle quali non possiamo rinunciare. Lavoriamo insieme ai vertici dell’azienda mettendo in campo tutte le energie disponibili per ripristinare al meglio la funzionalità dell’ospedale sia in termini di personale che di prestazioni erogate ai pazienti”.