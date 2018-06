Lavoro di progettazione agli studenti, 100 mila euro dalla Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale e le associazioni di categoria, lancia la prima edizione del bando “Project Work”, in tema di alternanza scuola-lavoro. Lo stanziamento della giunta dell’ente camerale è di 100mila euro, risorse per realizzare esperienze formative di elevata qualità, usufruendo al contempo di uno schema di progettazione guidata. Si offre infatti un duplice aiuto concreto a imprese ospitanti e a istituti d’istruzione superiore interessati a realizzare in sinergia percorsi di alternanza, coinvolgendo gruppi di studenti ma anche lavorando insieme sulla progettazione e sullo sviluppo di competenze.

A partire dal prossimo anno scolastico 2018/19, il bando Project Work prevede la realizzazione di un progetto “commissionato” da una o più imprese a un gruppo di studenti: una vera e propria classe oppure sottogruppi con un minimo di cinque allievi.

«Quella dei Project Work – sottolinea Fabio Lunghi presidente della Camera di Commercio varesina – è un’iniziativa che s’inserisce in un filone d’attività che già ci vede fortemente impegnati: basti pensare al progetto dei Tourist Angels che tanta attenzione ha riscontrato anche a livello regionale. L’aspetto più interessante e coinvolgente dell’esperienza formativa degli stessi Project Work è rappresentato dalla concretezza dell’attività che si può esprimere nell’ideare e poi realizzare manufatti o servizi, con gli studenti opportunamente guidati dalle imprese. Il riferimento è ai servizi informatici, ma anche all’attività produttiva in campi diversi: penso alla meccanica come all’abbigliamento, i complementi d’arredo, le tecnologie biomediche e tanti altri settori economici».

Il contributo previsto è di 10mila euro a fondo perduto per ciascun Project Work, anche nel caso di quelli sviluppati da un’aggregazione d’imprese. 10mila euro che andranno suddivisi fra l’azienda o le aziende ospitanti (8.500 euro) e la scuola o gli istituti d’istruzione aggregati nell’iniziativa. Per questi ultimi sono previsti 1.500 euro, di cui almeno 500 per gli studenti, a copertura dei costi per trasporto e materiali eventualmente necessari.

Le domande di partecipazione al bando dovranno pervenire in Camera di Commercio entro il 20 luglio. Ulteriori informazioni sono disponibili online sul sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it.