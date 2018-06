L’azienda ospedaliera cerca un giornalista per comunicare

L’Asst Sette Laghi cerca un addetto stampa. È stato approvato il bando del concorso per assegnare l’incarico di 7 mesi a un giornalista che si occuperà dei rapporti con la stampa e la comunicazione interna e esterna dell’azienda. L’incarico, che partirà dal 16 di luglio per concludersi il 31 gennaio 2019 prevede un conferimento in libera professione.

Per gli ultimi mesi del mandato, il direttore generale ha deciso di potenziare la squadra della comunicazione. Chi vincerà il bando dovrà concorrere all’attuazione e fornire supporto per l’implementazione del piano di comunicazione integrata e i collegamenti con gli organi di informazione.

Il giornalista ( perché deve essere iscritto all’ordine) che vincerà il concorso, dovrà in sei mesi imparare a comunicare un’azienda complessa, suddivisa in 6 plessi ospedalieri oltre ai diversi ambulatori della rete territoriale. Un’azienda di oltre 4000 dipendenti alle prese con problemi complessi legati ai tagli e alla riorganizzazione decisa dalla Riforma. Dopo 6 anni di gestione, la direzione ha deciso di potenziare la comunicazione negli ultimi sei mesi del mandato ormai in scadenza.

Intanto, con una delibera ad hoc, si proroga il contratto a tempo determinato per 5 ginecologi assunti lo scorso anno per la clinica dell’ospedale Del Ponte. Su richiesta dei primari Ghezzi e Puricelli è stato deciso di allungare di altri 12 mesi il contratto, sempre a tempo determinato, per non impoverire la qualità dell’offerta sanitaria.