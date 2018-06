Le Barden Bellas tornano nelle sale

Il terzo capitolo della storia delle Barden Bellas uscirà al cinema giovedì 14 giugno.

In Pitch Perfect 3 Beca (Anna Kendrik), Ciccia Amy (Rebel Wilson) e il loro gruppo di amiche tornano insieme per l’ultima avventura. Deluse dalla vita dopo il college, che non ha riservato loro alcuna sorpresa positiva, le ragazze sono di nuovo in pista e colgono al volo l’occasione di partire per una tournée che le porterà ad esibirsi nientemeno che per l’Esercito americano e in giro per l’Europa, all’interno di un contest musicale con un premio finale ambitissimo. Sebbene gli sfidanti siano pronti a dare battaglia, le Bellas non si perdono d’animo e puntano alla vittoria.

211-Rapina in corso racconta la storia vera del conflitto a fuoco che ha cambiato radicalmente la storia della polizia di Los Angeles. 28 febbraio 1997: un commando armato fa irruzione nella filiale di North Hollywood della Bank of America e prende in ostaggio 26 persone. Nonostante il coinvolgimento della SWAT e dell’Interpol, sarà l’agente di polizia Mike Chandler a condurre la negoziazione. Incappato suo malgrado nel bel mezzo della rapina, il poliziotto dovrà affrontare una situazione pericolosa e delicata, a cui nessun addestramento lo avrebbe preparato.

A quiet passion, diretto da Terence Davies, racconta la storia della poetessa Emily Dickinson, interpretata da Cynthia Nixon. La sua trasformazione da giovane ribelle a donna introversa viene esplorata in questo film-documentario, da cui traspare una figura umana sensibile ma determinata, privata dell’aura del mito.