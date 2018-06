Le donne della Nato donano 10 mila euro all’Aias

Il NIWIC (il club internazionale delle donne del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO a guida Italiana) in collaborazione con il PASFA – Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate di Busto Arsizio – ha organizzato lo scorso 19 maggio, l’International and Charity Day 2018, manifestazione a sfondo benefico destinata alle famiglie dei militari di stanza presso la Caserma “Ugo Mara” di Solbiate Olona; tale manifestazione, che ha coinvolto circa 2000 persone, si è tenuta presso l’area ex Expo di Milano.

Durante tale evento, anche grazie al contributo di numerose aziende sponsor del territorio, sono stati raccolti 10.000, 00 € che sono stati interamente devoluti ad AIAS Busto Arsizio Onlus, realtà associativa italiana operante sul territorio da oltre 50 anni nell’ambito della diagnosi e cura in pazienti minori di patologie in ambito neuropsichiatrico e neuromotorio.

AIAS ha destinato interamente la somma ricevuta al finanziamento del programma formativo per i propri operatori (ad oggi circa 60) per il periodo 2018 – 2019. Infatti, la formazione e l’aggiornamento del personale costituisce da sempre per AIAS, oltre che un indispensabile strumento di miglioramento continuo dei propri standard, anche un importante elemento di attrazione delle migliori risorse specializzate, che possano fornire servizi di altissimo livello ai propri pazienti.