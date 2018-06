Le famiglie gay non esistono? Netflix risponde al ministro

In vista del gay Pride che si terrà a Milano il 30 giugno, Netflix, la più grande piattaforma di film e serie in streaming al mondo, ha collocato alcuni cartelloni pubblicitari nella stazione della metropolitana di Porta Venezia, a Milano. I manifesti sono la risposta alle parole del ministro alla Famiglia Lorenzo Fontana, che qualche settimana fa aveva detto che le famiglie gay «non esistono»: le immagini mostrano infatti alcune “celebri” coppie gay delle serie di Netflix – Piper e Alex di Orange is the New Black, e Lito e Hernando e Nomi e Amanita di Sense8 – accompagnate dalla scritta “non esistono”.

Netflix used sense8 photos to celebrate pride 2018