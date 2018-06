Le firme del “comitato mamme di Gavirate” sul tavolo dell’assessore regionale

Le firme del “comitato delle mamme di Gavirate” sono finite sul tavolo dell’Assessore regionale alle Politiche per la Famiglia Silvia Piani.

Le ha consegnate il consigliere regionale leghista Emanuele Monti per sottolineare la necessità di nuovi interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza negli asili lombardi.

«Ho consegnato all’Assessore Piani le quasi 1000 firme raccolte dalle mamme di Gavirate per la videosorveglianza negli asili lombardi – spiega Monti -. L’episodio emerso nei mesi scorsi grazie al buon lavoro delle Forze dell’Ordine e riguardante i maltrattamenti subiti da alcuni bambini dell’asilo rappresenta purtroppo solo uno dei numerosi casi, sempre più frequenti negli ultimi anni. Appare chiaro come si debbano prendere delle contromisure per evitare che fatti raccapriccianti di violenza sui più deboli non si ripetano mai più. Tutto questo nell’interesse dei bambini, delle famiglie ma anche per tutelare i tantissimi bravi operatori degli asili lombardi, che rappresentano sicuramente la stragrande maggioranza».

Sulla questione spiega l’Assessore Silvia Piani: «provvederemo ad attivare un percorso condiviso, coinvolgendo istituzioni ed esperti, finalizzato ad individuare nuove iniziative per migliorare gli standard di sicurezza nei nidi lombardi, agendo in termini di prevenzione, di formazione, ma anche di contrasto. Il primo incontro – prosegue Piani – si svolgerà già nelle prossime settimane, con l’obiettivo di fornire risposte celeri e concrete al bisogno di maggior sicurezza espresso da tanti genitori lombardi».