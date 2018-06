Le Ofo sono andate via da Varese, in silenzio

Gentile utente, Ci dispiace informarti che purtroppo il nostro servizio non sarà più attivo nella città di Varese. Per qualunque supporto vi pregiamo a ricontattarci.”

Ecco cosa risponde il servizio clienti di OFO Italia se si domanda all’email cs_it@ofo.com, quella indicata nella app degli utenti.

A farcelo scoprire è stato Stefan, un lettore utente abituale Ofo che ci ha scritto dicendoci:

“Dopo diversi giorni che nella città di Varese non si vedono le Ofo bike, mi è venuto il dubbio che le avessero davvero ritirate, dato il vostro ultimo articolo sull’argomento che parlava del probabile fallimento di Ofo a Varese. Oggi, purtroppo, dopo aver scritto a Ofo bike, ho avuto la conferma del ritiro delle bici gialle. Mi chiedo come mai non fosse stato scritto un articolo dalla vostra redazione riguardo a questo fatto che penso vada ben oltre la semplice scelta commerciale di un’azienda di bike sharing. Io sono stato un abituale fruitore del servizio Ofo, e devo dire che mi ha lasciato un profondo rammarico questa notizia che mi fa riflettere molto sul livello di civiltà dei nostri concittadini”.

La redazione non aveva scritto perchè non l’aveva saputo: di comunicazioni ufficiali non ne sono arrivate. E, interpellato direttamente il Comune attraverso l’assessore De Simone, abbiamo scoperto che nemmeno l’amministrazione era stata avvertita. In effetti, da diversi giorni non si trovavano più nemmeno in piazza Monte Grappa, l’unico presidio in cui davvero non mancavano mai.

Dunque, in silenzio, Ofo è andata via da Varese, a poco meno di 7 mesi dall’inizio del servizio (erano arrivate in città a inizio novembre), senza nemmeno ufficialmente avvertire l’amministrazione che le aveva dato la disponibilità quest’inverno.

Come giustamente rileva il lettore, si tratta di qualcosa più di “una scelta commerciale”: è un fallimento dei cittadini e una mancata opportunità per la città, che in pochi mesi si è vista passare tra le città apripista di un originale servizio di bikesharing di dimensione mondiale, a emblema del fallimento in Italia di questo metodo.